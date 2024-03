MÉXICO._ El Inter Miami caminó hacia los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup de forma sólida, con Lionel Messi y Luis Suárez en plan grande. Ahora, su rival dentro del torneo más importante de la Concacaf serán los Rayados de Monterrey, un equipo acostumbrado a ganar este campeonato.

No obstante, hay una mala noticia para el equipo comandado por Gerardo “Tata” Martino, quien fue el estratega de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022. Y es que, pese a que se ha desatado la locura por conseguir boletos en el estadio BBVA, lo cierto es que el astro rosarino podría finalmente no llegar a México.

Esto fue dicho durante una conferencia tras el partido de vuelta contra Nashville. Esto es lo que mencionó Martino sobre Messi.

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”.

Por ahora, el entrenador argentino adelantó que Lionel Messi no disputará el encuentro contra DC United en la MLS, pues buscará guardarlo para el partido de cuartos de final, esperando que el campeón del mundo pueda estar disponible para esa fecha.

“No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo él evoluciona. No se trata de remplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos”, finalizó.

El partido de vuelta entre Inter Miami y Rayados de Monterrey se disputará el próximo 10 de abril en el Gigante de Hierro, representando el primer duelo oficial de Messi en territorio mexicano