Scaloni había sido seleccionado y jugó el Mundial de Alemania 2006 , pero no tenía el pedigrí de otros jugadores como para hacerse cargo de una misión siempre quemante. Los últimos entrenadores nacionales habían fracasado en sus encomiendas. No importó cuánta experiencia y antecedentes reunieran: Gerardo Martino, Edgardo Bauza y el propio Sampaoli, que dinamitó el vestidor y fue el principal señalado de la frustración argentina en el Mundial de hace cuatro años.

LUSAIL._ Lionel Scaloni asumió el cargo de entrenador de la Selección Argentina un 2 de agosto de 2018. Era un interinato. Después de haber sido asistente de Jorge Sampaoli en Rusia 2018 , le fue otorgada una oportunidad que indignó a un alto porcentaje de la prensa y afición. No podían entender que las sagradas llaves de La Albiceleste quedaran en manos de alguien sin mérito ni experiencia.

Contra todo ese prólogo de desesperanza tuvo que luchar Scaloni. En su primer torneo oficial, la Copa América 2019, quedó eliminado en semifinales a manos de Brasil —y sumó otros resultados ruborizantes, como un 0-3 contra Colombia en fase de grupos—. Muchos esperaban un fracaso sin remedio, para que la batuta del seleccionado la tomara otro entrenador, principalmente Marcelo Gallardo, el arquitecto del mejor River Plate de la historia.

Pero Scaloni, aunque no ganó ese torneo, comenzó un proceso de renovación generacional que tenía las miras puestas en Qatar 2022. Empezaron a hacerse habituales nuevos nombres. Leandro Paredes y Rodrigo de Paul serían los guardianes del mediocampo. Adelante, Lautaro Martínez marcaría todos los goles que Argentina extrañó durante años en los que no faltaron delanteros pero sí eficacia. Messi no era el mismo. Habían cambiado muchas cosas en él. Scaloni, que estuvo presente el día que Leo debutó con la selección (2005, contra Hungría, expulsado apenas instantes después de su ingreso), encontró todos los faros que necesitaba para afianzar su camino.