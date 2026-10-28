Liverpool elimina a Chelsea de la EFL Cup tras una dramática tanda de 16 penales

En un vibrante e intenso duelo disputado en Anfield por los octavos de final de la EFL Cup (Carabao Cup), el Liverpool consiguió su boleto a la siguiente ronda tras superar al Chelsea en una electrizante serie de penales que requirió 16 ejecuciones tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

El encuentro se resolvió desde la vía del penal desde sus noventa minutos reglamentarios. Morgan Rogers puso en ventaja al conjunto visitante convirtiendo desde los once pasos, pero la reacción local fue inmediata: tres minutos después, el neerlandés Cody Gakpo devolvió la paridad para los Reds tras ejecutar de forma impecable otra pena máxima. Con el marcador equilibrado y escasas diferencias sobre el césped, la eliminatoria se trasladó a los lanzamientos desde el punto decisivo.

La tanda estuvo cargada de dramatismo. Por Chelsea, el argentino Valentín Barco estrelló su remate contra el poste, mientras que Konstantinos Tsimikas desperdició el “match point” para el Liverpool enviando su cobro por encima del travesaño. Posteriormente, el arquero del Chelsea, Mike Penders, detuvo el disparo de Ryan Gravenberch; no obstante, Giorgi Mamardashvili respondió atajando el disparo de Emmanuel Emegha. Finalmente, Joe Gomez adelantó a los locales y Wesley Fofana erró el tiro definitivo para decretar la victoria y clasificación de la escuadra de Anfield.