El estadio de Anfield se convirtió este lunes en un escenario de memoria y tributo, al recibir por primera vez al Liverpool FC desde el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André Silva, ocurrida el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España. En el marco de un doble amistoso ante el Athletic Club, el club organizó una serie de homenajes que conmovieron a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Antes del inicio del primer partido, el ex jugador Phil Thompson y el presidente del club visitante, Jon Uriarte, colocaron dos ofrendas florales frente a la tribuna The Kop, mientras en las pantallas del estadio se leía el mensaje: “Rest in Peace Diogo Jota and André Silva – You’ll Never Walk Alone”.

El momento más emotivo llegó en el minuto 20, dorsal que Jota portó desde su llegada al club en 2020. El juego se detuvo por completo, y entre cánticos, aplausos y el himno tradicional del club, se rindió homenaje al delantero portugués. El número 20 fue retirado oficialmente por Liverpool en todas sus categorías, incluyendo el equipo femenino y la academia.