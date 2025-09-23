Liverpool y Chelsea avanzan sin problemas en la Carabao Cup; Raúl Jiménez resulta clave para el Fulham

Avanza la Carabao Cup y la tercera ronda del certamen ha dejado pocas sorpresas hasta ahora. Aunque sufrió, el actual campeón de la Premier League, Liverpool, venció 2-1 a Southampton y selló su pase a la siguiente fase.

Con el mismo resultado se impuso Chelsea, ganador del Mundial de Clubes en verano, en su compromiso ante Lincoln City, de la English Football League One (Tercera División). Mientras que el vigente monarca del torneo, Newcastle United, saldrá a escena hasta este miércoles.

En total, son cuatro partidos los que faltan por celebrarse para que queden definidos todos los clasificados a cuarta ronda. Además de las Urracas, Manchester City, Tottenham y Arsenal saldrán a escena este miércoles.

Hasta ahora, ya avanzaron a la siguiente fase siete equipos de Primera División, dos de Segunda División, dos de Tercera División y uno más de cuarta división. La cuarta ronda está prevista para comenzar en la semana del 27 de octubre.

El delantero mexicano fue titular y jugó 82 minutos en el partido de Fulham contra Cambridge United, de la English Football League Two (Cuarta División). Aunque no marcó ni dio asistencia, fue gracias a un remate suyo que cayó el gol del triunfo para los Cottagers.

Al minuto 65, Jiménez remató de aire un centro al área, pero el arquero Jake Eastwood alcanzó a detener con un gran lance. Sin embargo, en el rebote Timothy Castagne sacó un tiro centro que Emile Smith Rowe mandó al fondo de la red con un tiro raso.

Ahora Fulham tendrá que esperar a que concluyan los partidos de la tercera ronda para conocer a su rival. El sorteo está previsto para este miércoles 24 de septiembre, una vez que se definan todos los invitados a octavos de final.