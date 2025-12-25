Llaman a jugar en la Liga de Futbol de 55 años y más

MAZATLÁN._ A partir de enero de 2026 se pondrá en marcha la primera edición de la Liga de Futbol Municipal de 55 años y más temporada 2026.

El torneo está convocado para jugadores nacidos en el año de 1971 y anteriores.

Han mostrado interés para participar los equipos de Chucky Boys, Pinturas Piscis, Panteras de la Flores Magón, Aluminio y Cristales El Pollo y probablemente Águilas de la UAS.

Leonardo Borrego Velázquez, titular del circuito, espera la asistencia de entre seis y ocho conjuntos.

Los encuentros se desarrollarán los días jueves por la noche en los campos de la Unidad Toledo Corro, Unidad Juárez e Infiernillo.

El arbitraje estará a cargo de los colegios Mazatlán y Dragones.

Cada escuadra tendrá derecho hasta 25 futbolistas registrados y hasta la fecha 5 se permitirá altas y bajas. Todos los participantes deberán presentar credencial de Imdem y copia de su INE.

Habrá premiación en lo colectivo y en lo individual, así como en la fase copa, para lo mejor de la campaña.

Para mayores informes y registros comunicarse con Borrego Velázquez al teléfono 669 261 87 57.