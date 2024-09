Y algo de lo que ha aprendido en su carrera como director, explicó, ha sido la de mantener con los jugadores una relación de personas, donde les deja claro que se trata de personas que juegan al futbol de manera profesional.

Eso, señaló, tener una relación a nivel personal, ayuda a tener mejores resultados en lo profesional.

“Tienes que ser honesto con quien tienes enfrente, con la familia o el jugador, me he rodeado de personas tranquilas, y cuando no salen bien las cosas, me dicen que tengo una relación muy cercana, para que la relación sea honesta y tengo que ser yo mismo”, asentó.

“Es muy difícil de explicar cómo tiene que ser un líder, pero tiene que ser con el carácter que uno tiene, es más importante convencer que imponer porque también creo que un líder debe tener la capacidad de escuchar alrededor, a los jugadores en mi caso, los que trabajan contigo porque darán ideas interesantes. Es importante escuchar, no pensar que sabes todo porque eres el jefe, tú siempre puedes aprender”, manifestó.