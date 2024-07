El director técnico de la Selección Olímpica de Argentina, Javier Mascherano, calificó de “escándalo” lo ocurrido en la derrota 2-1 ante Marruecos, en su debut en el futbol de París 2024. “No tengo una explicación para los jugadores. Durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Dejame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. El partido fue suspendido por la seguridad. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas”, expresó el timonel tras el juego en el Stade Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne.

Consultado sobre la confusa situación vivida con la interrupción del partido, que en un principio pareció ser el final, el técnico apuntó de nuevo contra organización: “¿Qué pasó? No lo sé. Estuvimos una hora y veinte dentro del vestuario. En ningún momento nos comentaron qué es lo que podía pasar. Nunca nos avisaron ‘lo estamos viendo’ (por la revisión del VAR del segundo gol)”. Y aseguró: “Los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando”. “No nos dijeron se está revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido lo puso 2-2. El partido ellos lo suspenden por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. Después cuando, a la hora, no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dio explicaciones”.