Los héroes de México 1986 regresan al escenario donde hicieron historia

MÉXICO._ A 40 años de una de las actuaciones más memorables de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, nueve integrantes del equipo que disputó el Mundial de México 1986 protagonizaron un emotivo reencuentro en el Estadio Ciudad de México, escenario donde escribieron parte de la historia del futbol nacional.

Fernando Quirarte, Miguel España, Armando Manzo, Carlos de los Cobos, Carlos Muñoz, Luis Flores, Mario Trejo, Félix Cruz y Raúl Servín volvieron a pisar el inmueble para recordar las vivencias de aquella Copa del Mundo en la que el Tricolor alcanzó los cuartos de final.

El encuentro fue compartido por la Selección Mexicana a través de sus redes sociales como parte de la antesala del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.