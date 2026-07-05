Los héroes de México 1986 regresan al escenario donde hicieron historia

MÉXICO._ A 40 años de una de las actuaciones más memorables de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, nueve integrantes del equipo que disputó el Mundial de México 1986 protagonizaron un emotivo reencuentro en el Estadio Ciudad de México, escenario donde escribieron parte de la historia del futbol nacional.
Fernando Quirarte, Miguel España, Armando Manzo, Carlos de los Cobos, Carlos Muñoz, Luis Flores, Mario Trejo, Félix Cruz y Raúl Servín volvieron a pisar el inmueble para recordar las vivencias de aquella Copa del Mundo en la que el Tricolor alcanzó los cuartos de final.
El encuentro fue compartido por la Selección Mexicana a través de sus redes sociales como parte de la antesala del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.
Durante la reunión, los exseleccionados recordaron anécdotas, revivieron momentos inolvidables y expresaron la emoción de reencontrarse cuatro décadas después en el estadio que fue testigo de una de las mejores actuaciones del combinado nacional en una Copa del Mundo.
Entre las ausencias más destacadas estuvieron las de Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Javier Aguirre. En el caso del actual seleccionador nacional, no pudo participar debido a sus compromisos al frente del Tricolor en el Mundial 2026.
En México 1986, el equipo dirigido por Bora Milutinović firmó una actuación histórica al finalizar como líder de su grupo, eliminar a Bulgaria en los octavos de final y llegar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Alemania en una dramática tanda de penales.
El reencuentro sirvió como homenaje a una generación que marcó una época en el futbol mexicano y que continúa siendo referente para las nuevas generaciones, justo cuando la Selección Mexicana busca escribir un nuevo capítulo en casa durante la Copa del Mundo de 2026.