La ilusión de nuevas convocatorias a la Selección de México

La oportunidad de haber participado con la Selección Nacional de México en sus diferentes categorías le llevó a conocer muchas posiciones y a obtener la confianza de Jaime Lozano, director técnico de México, con quien se colgó la medalla de bronce en Tokio 2020.

Por ello, quiere trabajar y está abierto a un potencial llamado del timonel nacional, porque le conoce y sabe lo que puede hacer con él en el terreno de juego.

“Quiero regresar a selección y competir por esa posición, me ilusiona mucho estar con Jimmy, estuve con él en selección cerca de dos años y después con mi ex equipo. Me ilusiona formar parte y más con un entrenador que me conoce a la perfección”.