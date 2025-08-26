Los sectores patrocinadores con más presencia en el torneo de Apertura de la Liga MX 2025

El torneo de Apertura de la Liga MX empezó el pasado 11 de julio con un total de 142 marcas como patrocinadores. Aunque los logotipos plasmados en los jerseys de los equipos pertenecen a diversos sectores, algunos como las apuestas en línea, la construcción y las bebidas de alimentos son más dominantes.

Operadores de apuestas en línea

En los últimos años, los operadores de casino y casas de apuestas deportivas en línea se han encontrado en un auge a nivel mundial. Esto se debe, en parte, a productos innovadores como los juegos con crupieres en vivo y adaptaciones de videojuegos retro, que apelan a la nostalgia. Los “Mines games”, por ejemplo, son adaptaciones del popular videojuego Buscaminas (Minesweeper en su versión original) que consisten en abrir casillas en un tablero sin encontrar las minas escondidas para obtener potenciales ganancias.

Otra razón tras el auge de este tipo de negocio ha sido su alianza estratégica con ligas de fútbol nacionales. En el torneo de Apertura 2025, los casinos en línea y casas de apuestas deportivas son los patrocinadores más dominantes, estando presentes en la indumentaria de los 18 equipos participantes. Mientras Caliente es uno de los patrocinadores oficiales de la competición, operadores como Betcris y Codere se han convertido en socios de equipos como Pachuca y Monterrey respectivamente.

A través de este tipo de alianza, los operadores de casino en línea y casas de apuestas deportivas suelen ofrecer promociones y sorteos exclusivos para los fanáticos de la liga o de algún club en específico. Es esto lo que les permite aumentar la visibilidad de su marca y atraer a un público consumidor más amplio.

Construcción y materiales

El segundo sector con mayor presencia en la Liga MX es el de construcción y materiales. Patrocinadores como Cemento Cruz Azul, Cemex, Cementos Fortaleza, Cemix, BEREL, PERDURA, Sayer y CRIMSA han asegurado alianzas estratégicas con 13 equipos de la liga de primera división.

Se trata de una industria importante para la economía mexicana. Según datos aportados por el portal Statista, la construcción y materiales contribuyó aproximadamente al Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, superando los 1.5 mil millones de pesos mexicanos.

Para los equipos de fútbol, los acuerdos de patrocinio con empresas de construcción y materiales han sido sumamente lucrativos. Se ha reportado que, el contrato publicitario anual entre el Grupo Pachuca y Cementos Fortaleza, por ejemplo, estipulaba 22 millones de pesos para los torneos Apertura 2019 y Clausura 2020.

Por otro lado, Cruz Azul es un equipo que porta los logotipos de dos empresas pertenecientes a este sector en su uniforme de la temporada 2025-26: Cemento Cruz Azul (parte frontal de la playera) y Cemix (parte lateral inferior de la playera).

“Esta colaboración no sólo representa un acuerdo comercial, sino también es la unión de dos instituciones que comparten valores y principios fundamentales en un profundo trabajo que se hace por México,” manifestó Víctor Velazquez, el presidente del club de fútbol, al anunciar su acuerdo con Cemix en 2024.

Bebidas y alimentos

Después de las empresas de bebidas y alimentos, el sector de más peso en la Liga MX es el de las bebidas y alimentos, con marcas como Corona, Tecate, Red Cola, LALA, Soriana, Carl’s Jr. y Tamariz patrocinando a 10 de los 18 equipos participantes.

Tecate es uno de los 11 patrocinadores principales de la liga, habiendo oficializado su acuerdo en el 2021. La marca de bebidas también patrocina a varios equipos, incluyendo al Chivas, Atlas, Juárez, Xolos y Pumas.

Por otro lado, el sector de alimentos ha hecho presencia en el fútbol Mexicano a través de marcas como Maggi, especialistas en sopas instantáneas, caldos y ketchups. Maggi también patrocina a la Selección Nacional, contando con una acuerdo de patrocinio se extiende hasta el Mundial de 2026 y bajo el lema “Oficialmente inseparables”.