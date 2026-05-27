Los semifinalistas de la Liga MX lo han dado (y lo siguen dando) todo: ¿en dónde están parados?

La Liga MX ha entrado en su fase más crítica y apasionante. Al cierre de esta edición, el 15 de mayo de 2026, el panorama del Clausura ha dado un vuelco refrescante: los cuatro equipos con mayor arraigo y mística en el fútbol mexicano (Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Chivas) se encuentran disputando las semifinales, dejando en el camino a los favoritos del norte y al actual campeón. Este escenario ha dinamizado no solo la expectativa deportiva, sino también el mercado de las apuestas de futbol en linea, donde los pronósticos se han vuelto tan volátiles como emocionantes. Lo que hace semanas parecía una moneda al aire, hoy es una realidad que tiene a las aficiones al filo de la butaca. A continuación, analizamos el desempeño de estos cuatro protagonistas y qué se vislumbra para la gran final.

1. Sin duda, la "cuna del fútbol" recupera su brillo en este 2026

Los Tuzos del Pachuca han demostrado ser el equipo más equilibrado del torneo. Bajo la gestión técnica que prioriza la intensidad y el debut de jóvenes canteranos, el equipo hidalguense finalizó la fase regular en la segunda posición con 31 puntos. Su paso por la Liguilla ha sido impecable. Tras despachar al Toluca con un contundente 3-0 global en cuartos de final, Pachuca dio el primer golpe en las semifinales este jueves 14 de mayo, venciendo 1-0 a los Pumas en el Estadio Hidalgo con un gol de Oussama Idrissi. Pachuca tiene la ventaja de saber jugar bajo presión. Su solidez defensiva es su mayor activo. Si logran mantener el cero en la vuelta en Ciudad Universitaria, son los candidatos más firmes para levantar su octava corona.

2. El rugido de un líder herido que se hace escuchar

Tras liderar el torneo con 30 puntos y eliminar al América en un dramático 6-6 global, los universitarios llegan heridos a la vuelta de semifinales tras caer 1-0 ante Pachuca. Para remontar, el conjunto de la UNAM apostará por tres factores clave. Veamos. ●La mística de CU: su racha invicta en casa y el horario del mediodía son sus mayores aliados. ●Contundencia ofensiva: necesitan recuperar el gol perdido en la ida para igualar el global rápidamente. ●Equilibrio táctico: deberán atacar sin descuidar los contragolpes letales de los Tuzos. Entonces, ¿qué se puede esperar de este plantel? Sin dudas, un equipo volcado al frente desde el inicio. Pumas tiene los argumentos para revertir el marcador, pero el margen de error es mínimo si quieren evitar la eliminación en su propio estadio.

3. La solvencia de la "máquina" azul

La llegada de refuerzos estratégicos y una filosofía de juego posesivo han devuelto a Cruz Azul a los primeros planos. Terminaron la fase regular en el cuarto sitio con 29 unidades y eliminaron con autoridad al Atlas en la ronda previa (4-2 global). En la ida de la semifinal contra Chivas, disputada el pasado miércoles, rescataron un vibrante empate 2-2 en calidad de visitantes. Este resultado les da una ligera ventaja estratégica, ya que cerrar en casa les permite manejar los tiempos del partido. Cruz Azul luce como el equipo con mayor “oficio” en la cancha. Se espera que en la vuelta busquen imponer condiciones desde el primer minuto para evitar que el Rebaño Sagrado tome confianza.

4. Con la mira en el resurgimiento del rebaño

El Guadalajara ha tenido un torneo de redención. Tras años de irregularidad, las Chivas finalizaron como el mejor equipo de la tabla con 34 puntos (aunque la lucha en la cima estuvo sumamente cerrada). Su pase a semis no fue sencillo, superando a Tigres en una serie que terminó 3-3, avanzando por el criterio de posición en la tabla. El empate 2-2 ante la Máquina en el Estadio Akron deja la moneda en el aire. Las Chivas han demostrado que pueden anotar en cualquier cancha, pero su asignatura pendiente sigue siendo la concentración en los minutos finales. Un juego de ida y vuelta. Chivas no sabe especular, y su necesidad de ganar en la Ciudad de México los obligará a mostrar su versión más ofensiva.

A todo esto, ¿qué dicen las cuotas?

El mercado de las apuestas refleja la paridad extrema de este torneo. Al inicio del Clausura 2026, las cuotas ponían al América y Toluca como los máximos favoritos (con momios cercanos a +550). Sin embargo, tras los resultados de la ida de semifinales, los momios se han ajustado drásticamente. Lo que sí se puede decir es que las cuotas actuales para el campeón del torneo oscilan entre el +250 y +350, lo que indica que no hay un claro dominador y que cualquier error individual podría cambiar el destino del dinero y del trofeo. ●Pachuca se ha colocado como el ligero favorito en las casas de apuestas para llegar a la final tras su victoria de 1-0. ●Cruz Azul le sigue de cerca, beneficiado por el empate obtenido como visitante. ●Pumas y Chivas aparecen actualmente como los “underdogs”, ofreciendo pagos más altos para quienes confíen en una remontada histórica este fin de semana.

Hacia un desenlace muy parejo...