Los jugadores “no lo saben”, declaró Van Gaal, de 70 años, añadiendo que ya se ha sometido a 25 sesiones de irradiación, varias de ellas por la noche tras dirigir entrenamientos de los internacionales holandeses.

“En cada concentración como técnico de la selección nacional he tenido que salir por la noche para ir al hospital sin que los jugadores se enteraran hasta ahora. No se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus decisiones”, reconoció Van Gaal en el programa de televisión Humberto Tan.

“Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos”, continuó el ex entrenador del Ajax, Barcelona, Bayern Münich y Manchester United, entre otros. “Son otras enfermedades las que te matan. Yo tengo una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces. Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno”, resaltó el holandés.

Además, Van Gaal estrenará una película sobre su vida el próximo 11 de abril en el Koninklijk Theatre Tuschinski de Ámsterdam y la forma en que afronta su enfermedad forma parte de la misma. El técnico neerlandés fue seguido por un equipo de cámaras durante los últimos tres años. Llegará a los cines el 14 de abril.