CHARLOTTE._ El jugador de la Selección Mexicana, Luis Chávez , admitió que no se siente al cien por ciento cómodo en la Liga de Rusia , y que no ha podido mostrar todo su nivel.

“Todavía no he mostrado mi cien por ciento, algunos momentos me siento incómodo por la liga misma y mis compañeros, pero yo creo que me sirve para poder estar aquí, aprender cosas nuevas, salir de mi zona de confort y aprender cosas que me ayude a crecer”, comentó luego del partido ante Ghana con la Selección Nacional, en la zona mixta.

Chávez ha jugado cinco partidos en la Liga de Rusia, cuatro de ellos como titular.