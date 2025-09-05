$!Luis Enrique será operado tras fractura de clavícula en accidente ciclista

El entrenador español Luis Enrique será operado en las próximas horas tras sufrir una fractura de clavícula durante un paseo en bicicleta este viernes, según confirmó el París Saint-Germain a través de sus redes sociales. El incidente ocurrió durante el receso por la Fecha FIFA, en un momento que el técnico aprovechaba para practicar una de sus pasiones fuera del futbol. “El París Saint-Germain desea expresar todo su apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club ofrecerá más información en breve”, publicó el vigente campeón de la Champions League y la Supercopa europea.

Luis Enrique, de 55 años, fue trasladado a urgencias tras la caída y será intervenido quirúrgicamente. Aunque el club no ha especificado el tiempo de baja, medios especializados estiman que podría estar fuera entre tres y seis semanas. El PSG enfrentará al Lens el domingo 14 de septiembre en la Ligue 1, y tres días después debutará en la Champions League ante el Atalanta italiano. Se espera que sus asistentes tomen el mando durante su ausencia, mientras el equipo se prepara también para la Copa Intercontinental en diciembre.