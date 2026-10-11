$!Luis Orozco asume la responsabilidad tras mala racha de Dorados

MAZATLÁN._ A falta de tres partidos, uno de ellos en casa, Dorados de Sinaloa se aleja de la oportunidad de meterse a puestos de liguilla. El cuadro sinaloense liga tres derrotas en fila y suma cinco encuentros sin poder ganar. Luis Orozco, director técnico del aurinegro, lamentó el momento en el que se metió el equipo en los últimos partidos.

“Al final veníamos muy bien y estamos aquí en un bache, donde tampoco cuando pierdes eres el más malo y cuando ganas eres el más bueno”, dijo Orozco al término del partido en que cayeron el sábado 3-1 contra Cruz Azul Hidalgo. Hay nueve puntos en disputa todavía, pero no hay ya margen de error. Orozco señaló que en estos momentos no todo pasa por los futbolístico, sino que también por el haber carácter para salir adelante. “Yo puedo entender que ese es el aprendizaje, pero eso de repente pasa más por el carácter de cada individuo. Entonces, si no aprendemos a mejorar esa parte, te vas relegando en tu carrera.