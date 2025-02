El ex presidente de la Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, fue condenado este jueves al pago de una multa de 10 mil 800 euros (11 mil 300 dólares) por el delito de agresión sexual, tras el beso no consentido que le impuso a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino 2023. Sin embargo, Rubiales fue absuelto del delito de coacciones, al igual que los otros tres acusados: el ex seleccionador Jorge Vilda y dos ex dirigentes de la RFEF.

El tribunal de la Audiencia Nacional emitió un fallo en el que condenó a Rubiales a 18 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por el beso que dio a Hermoso sin su consentimiento durante la ceremonia de entrega de medallas. Además, se le impuso una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la jugadora en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.