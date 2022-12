En una jornada en la que fue abucheado desde el anuncio inicial por los hinchas africanos, su carácter impuso condiciones favorables para una Celeste que tenía todo controlado después de 35 minutos. Si la dinámica inicial se había inclinado en su favor tras el penal atajado por Sergio Rochet, la aparición del crack sudamericano que brilló en la última Copa Libertadores con la camiseta del Flamengo suponía el entierro definitivo de una Ghana atrapada por los fantasmas de un pasado convertido en presente.

Uruguay no sufría en Al Janoub. Más allá de alguna arremetida de Mohammed Kudus, el MVP de la travesía ghanesa, los africanos se sabían eliminados. Pero la Celeste, en control absoluto, no aceleraba en busca de una mayor diferencia de gol, como si no supiera que un triunfo de la República de Corea ante Portugal lo dejaba afuera de la Copa Mundial, como si no fuera consciente de que la eliminación podía llegar en cualquier momento.

Y el gol coreano llegó, agónico y asfixiante, en un cierre que trastocó las certezas que la Celeste había construido. Alonso ya había realizado sus cinco modificaciones y debió reacomodar su estructura con los centrales Sebastián Coates y José Giménez como centrodelanteros mientras Suárez -que había salido a los 64’ bajo una ovación de su pueblo- y de Arrascaeta -el artífice de una revolución en el ataque charrúa- ya habían salido.

Fue durante esos últimos 15 minutos, cuando Uruguay se repetía en centros sin destino y arremetidas con más corazón que futbol, que Suárez volvió a taparse la cara con su camiseta para esconderse del mundo. Hace 12 años lo había hecho, expulsado tras atajar un remate con destino de gol, para no ver el penal que Asamoah Gyan tiró por encima del travesaño.