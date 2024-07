Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modrić es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022.

Modrić ha disputado 534 partidos con el equipo blanco, en los que ha marcado 39 goles, y es internacional con Croacia, selección con la que ha jugado 178 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades.

