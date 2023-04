Llegó el partido con la igualdad inicial a los últimos compases, pero apareció Cuadrado por el perfil diestro para aprovechar el fallo de Gosens en la marca y batir a Handanovic. Explotó el Juventus Stadium a escasos siete minutos para el final con el gol del colombiano, que parecía encaminar una eliminatoria más que igualada.

Pero el Inter, tirando más de orgullo que de juego, negándose a encajar una nueva derrota, empujó con centros laterales en busca de Lukaku, o en su defecto de un rematador que se convirtiera en salvador. No encontró la testa de ningún interista, pero encontró oro el conjunto visitante. Bremer falló en un remate intentando despejar y el balón impactó en su brazo. Lukaku no falló desde los once metros y puso el empate sobre la bocina.