Madonna, BTS y Shakira encabezan show de la final del Mundial 2026

La FIFA sorprendió al mundo al anunciar que el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 tendrá como protagonistas a tres gigantes de la música: Madonna, Shakira y BTS. El evento se celebrará el 19 de julio en Nueva York y marcará la primera vez que el organismo organiza un show con fines benéficos, buscando recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales.

La decisión marca un cambio importante en la tradición de las finales mundialistas, ya que por primera vez la FIFA incorporará un espectáculo musical de medio tiempo similar al formato que ha popularizado el Super Bowl en la NFL. La expectativa alrededor del evento es enorme debido al impacto global de los tres artistas seleccionados. La noticia fue revelada en un tono festivo por Chris Martin, vocalista de Coldplay, acompañado nada menos que por los Muppets. Entre bromas y videollamadas con Elmo y el Comegalletas, se confirmó la participación de los artistas, con BTS respondiendo: “Estaremos ahí, Chris, claro que sí”.