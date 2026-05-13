Madonna, BTS y Shakira encabezan show de la final del Mundial 2026

La FIFA sorprendió al mundo al anunciar que el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 tendrá como protagonistas a tres gigantes de la música: Madonna, Shakira y BTS.
El evento se celebrará el 19 de julio en Nueva York y marcará la primera vez que el organismo organiza un show con fines benéficos, buscando recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación para Ciudadanos Globales.
La decisión marca un cambio importante en la tradición de las finales mundialistas, ya que por primera vez la FIFA incorporará un espectáculo musical de medio tiempo similar al formato que ha popularizado el Super Bowl en la NFL. La expectativa alrededor del evento es enorme debido al impacto global de los tres artistas seleccionados.
La noticia fue revelada en un tono festivo por Chris Martin, vocalista de Coldplay, acompañado nada menos que por los Muppets. Entre bromas y videollamadas con Elmo y el Comegalletas, se confirmó la participación de los artistas, con BTS respondiendo: “Estaremos ahí, Chris, claro que sí”.
El anuncio refuerza la idea de que la música será un eje central del Mundial. En México, figuras como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná, Lila Downs y Los Ángeles Azules engalanarán las ceremonias de inauguración en el Estadio Ciudad de México.
En Canadá, nombres como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara pondrán su sello; mientras que en Estados Unidos, la apertura en Los Ángeles contará con Katy Perry, Anitta, LISA y Future, entre otros.
La final promete ser un espectáculo total: futbol y música unidos en un mismo escenario, con tres íconos globales que representan distintas generaciones y estilos.
Madonna, Shakira y BTS no solo pondrán ritmo y energía, sino que también darán voz a una causa que busca transformar vidas a través de la educación y el futbol infantil.