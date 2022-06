Con su fichaje por el City, Haaland emula a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y le retiró del fútbol profesional.

“Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo”, apuntó Haaland en declaraciones al club.