¡La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023 tiene un campeón sin precedentes! En la histórica jornada del 22 de diciembre, el Manchester City se impuso por 4-0 al Fluminense y conquistó el título que aún no había ganado, coronando un año inolvidable y victorioso para un equipo de futbol tan innovador.

El choque entre los conceptos tácticos de Pep Guardiola y Fernando Diniz estuvo a la altura de las circunstancias: una valiente exhibición de futbol por parte de ambos equipos, con marcajes altos en campo contrario y salidas atrevidas, muchos toques y regates desde el área chica. Entre los 22 jugadores, la “regla” parecía ser no dar patadas.

A pesar de la valentía del club brasileño, el City se benefició del hecho de que encontró la red muy pronto. No había transcurrido ni un minuto cuando Aké robó el balón en la frontal del área y disparó. El intento dio en el poste, pero el rechace le llegó limpiamente a Julián Álvarez , que utilizó el pecho para rematar y marcar en un gol similar al que Lionel Messi el marcó a Estudiantes en 2009. Fue una noche maravillosa para el argentino, quien se quedó con el trofeo al mejor del partido tras asistir a Phil Foden en el tercer tanto y marcar el cuarto con un implacable derechazo.

La mayoría de los equipos del planeta podrían haberse quedado totalmente desestabilizados tras encajar un gol rápido contra el Manchester City, pero no el Fluminense. De hecho, el equipo tricolor sólo necesitó unos cinco minutos para recuperarse y volver a meterse en el partido, presionando bien a su rival inglés e intercambiando pases de forma inspirada.

El marcaje alto (casi) dio sus frutos en el minuto 15. Germán Cano presionó a Ederson y obligó al guardameta brasileño a cometer un error en su salida del área, lo que le hizo ceder el balón a Martinelli; el número 8 pasó el balón a Ganso, que realizó un pase impecable a Cano. El delantero argentino, ansioso por marcar, se encaró con Ederson y fue derribado por el guardameta brasileño.

Hubiera sido penalti (ya pitado por el árbitro) si la tecnología no hubiera señalado que Cano estaba en fuera de juego cuando recibió el pase de Ganso. Una jugada que no acabó en gol, pero que demostró que las intenciones futbolísticas del Fluminense seguían siendo las mismas incluso ante un rival tan temido en todo el mundo.

Sin embargo, el City impidió que los tricolores empataran y pronto consiguió su segundo gol. En el minuto 27, Phil Foden intentó centrar raso tras una buena carrera de Rodri, pero el defensa Nino desvió el balón y lo introdujo accidentalmente en su propia portería.

Esa pareció ser la sentencia para la aventura de un Flu que no pudo recuperarse del golpe pese a alguna aproximación que Ederson, finalista al premio The Best al Guardameta FIFA 2023, detuvo tras un buen cabezazo de Arias.

En la segunda parte, el City estiró el marcador con una jugada bien elaborada entre Kovacic, Julián Álvarez y Phil Foden, que recibió el balón en el área y disparó directamente a puerta. Y la Araña, un jugador que se ha lucido en la Copa Mundial de Qatar 2022 y que ahora está haciendo lo propio con el poderoso y multicampeón Manchester City, estableció cifras definitivas para que los Ciudadanos lleguen a lo más alto del futbol planetario.