Pep Guardiola le dio la titularidad y, evidentemente, el belga no defraudó. Con un gol y dos asistencias terminó siendo el mejor jugador del partido.

No obstante, el inicio fue una pesadilla. El City no lograba convertir las que tenía claras y el Crystal Palace, en las dos primeras, no perdonó.

En el minuto 8 una transición muy rápida de los Eagles agarró al City por sorpresa. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Eze pudo rematar sin oposición y la mandó al fondo de la red.

Por si fuera poco, en el minuto 21, el castigo era doble. Un córner botado desde la derecha lo remataba de cabeza Richards demasiado libre en el área pequeña, 0-2. Sensación de runrún en el Etihad Stadium.

Afortunadamente, De Bruyne sigue con las mismas ganas de reivindicarse que cuando era un más joven.

En el minuto 33, el belga se encontró con un caramelito en forma de falta desde la frontal del área. Sorprendentemente, chutó hacia el costado del portero y con bote incluido. El remate dio en el palo y se fue para dentro. Los cimientos de la remontada ya estaban en su sitio.

Tan sólo un par de minutos más tarde, KDB volvía a ser clave. McAtee centró al segundo palo y el centrocampista optó por un pase de cabeza cuando todo el mundo esperaba el remate.

Gündoğan no estuvo acertado y no golpeó bien el balón, pero por allí apareció el 9 circunstancial, Omar Marmoush, para darle con todo. 2-2 y vuelta a comenzar.

El City estaba desatado. La pausa por la media parte llegaba en un mal momento porque daba la sensación que si eso continuaba, el City pasaría el rodillo.

En realidad, nada importó. Los de Pep Guardiola salieron tal y como habían terminado en la primera parte. Quizás hasta con más intensidad.

En el 48’, el factor Kevin de Bruyne volvía a ser determinante. Después de una buena incursión por banda izquierda de O’Reilly, el capitán contemporizaba y la dejaba un balón en su punto ideal de cocción a Kovačić. El croata la puso donde quiso. 3-2. Remontada completada.

Los Skyblues seguían sin sacar el pie del acelerador pese al resultado y las ocasiones se seguían sucediendo.

En el 56’, James McAtee, que estrenaba titularidad en la Premier League, quiso dejar su sello. El de Salford recibió un pase en largo de Ederson, la controló con mimo, se fue de Henderson con un toque sutil y definió con toda la calma del mundo.