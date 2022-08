Pero los Reds no se dejaron venir abajo en cuanto a lo anímico y se hicieron con la posesión de la pelota hasta el final del primer tiempo. Sin embargo, cada jugador dirigido por Erik ten Hag se sacrificó en defensa.

En la tercera jornada de la Premier League , de una vez por todas llegó la primera victoria de Manchester United , que se impuso por 2-1 a Liverpool en Old Trafford para cortar la sequía.

Cuando el duelo parecía liquidado a favor de los dueños de casa, los Reds descontaron gracias a Mohamed Salah, quien de cabeza rescató un rebote que dejó David De Gea tras una gran atajada.

En los minutos finales, Cristiano Ronaldo finalmente ingresó a la cancha en un movimiento de banco por parte de ambos equipos. No obstante, el reloj no tuvo mucho más que ofrecer y el marcador no se movió.

De esta manera, Manchester United se resarció de las dos derrotas seguidas con las que arrancó la Premier y obtuvo su primera victoria, mientras que Liverpool lleva ya tres sin ganar y es décimo sexto con dos puntos.