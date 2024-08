“Después de largas e intensas conversaciones con mi familia y amigos, decidí poner fin a mi carrera en la selección nacional”, afirmó Neuer. “Todos los que me conocen saben que esta decisión no fue fácil para mí. Me siento muy bien físicamente y por supuesto me habría interesado mucho el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Al mismo tiempo, estoy convencido. Ahora ha llegado el momento de dar este paso y concentrarme plenamente en el FC Bayern Munich.

“Me gustaría agradecer a todos los que he tenido la oportunidad de conocer y apreciar durante los últimos 15 años: mis entrenadores Joachim Löw y Hansi Flick. y Julian Nagelsmann, con los entrenadores de porteros Andreas Köpke y Andreas Kronenberg, los entrenadores asistentes, mis compañeros, el departamento médico, todos los empleados y empleados de la DFB".