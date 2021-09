“Llegué a la Sub 15, luego estuve en Tercera muy poco, estuve en Sub 17, actualmente estoy en Sub 18, ya he ido a entrenar con el primer equipo cuando estaba el ‘Tuca’ (Ricardo Ferretti), en estos momentos no he ido con ‘El Piojo’ (Miguel Herrera), he entrenado en Sub 20 y te puedo decir que estoy bien en Tigres”.

VIVE EL SUEÑO INTERNACIONAL

La buena racha dentro del balompié se mantuvo para Aguilar Peña en este 2021, ya que representó a México en un evento internacional denominado Bayern World Squad, donde tuvo la fortuna de entrenar en las instalaciones de este club alemán, que es el más laureado en ese país y uno de los más reconocidos a nivel internacional.