PACHUCA._ A pesar de haber sido eliminados en Pachuca, Sebastián Abreu terminó con un balance positivo tras el Apertura 2024 de la Liga de Expansión MX.

“Con la amargura de no alcanzar el objetivo, pero eso no me nubla la vista del gran torneo. Con muchas adversidades durante cinco meses; competimos a un gran nivel, futbolísticamente fuimos un equipo que marcó la diferencia”, comentó tras el 3-0 con el que el Atlante venció el domingo al Gran Pez.

Para “El Loco”, un encuentro en igualdad de condiciones geográficas hubiera tenido otro desenlace, ya que reconoció que la altura y el clima afectaron a sus futbolistas.

Finalmente, Sebastián Abreu también agradeció la confianza que le brindó el Grupo Caliente para dirigir a los Dorados, sumando a su experiencia los aprendizajes obtenidos durante estos cuatro años en diversos banquillos.

Durante el Apertura 2024, “El Loco” Abreu llevó nuevamente al Gran Pez a la fiesta grande en la Liga de Expansión.

“Las oportunidades son así. Estoy agradecido de que hayan pensado en mí para estar acá”, culminó.