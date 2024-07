“¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, dijo el entrenador este viernes durante la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto, que este sábado Uruguay disputará con Canadá en el mismo escenario del escándalo.

“Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubieran hecho cualquier ser humano. Si ve que lo que pasó, sucede y hay una puerta de escape y una prevención, y no sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a su bebé. ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, sostuvo notablemente enojado.

Bielsa luego continuó con las críticas a la organización, al mal estado de los campos de juego y las consecuencias para con los que en algún momento alzaron la voz.

“Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA gate, con el FBI. Acá no pasó nada, fue una fiesta, estadios llenos, competitividad. No hay nada de lo que quejarse, pero no pueden seguir engañando de que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa con que era una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no debe hablar. A Scaloni le dijeron que no hable más. Todo amenazas. Esto es una plaga de mentirosos.

“Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre. Y Bolivia no entrenó, y el penal a Brasil y todas las injusticias. Es una vergüenza, en un país que como organizador tiene responsabilidad. Pero no han mentido, dijeron que las canchas iban a ser como son. He pasado por situaciones muchísimo más graves que estas. Trabajé 6 años en la Argentina”, señaló molesto.