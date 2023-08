Fue en el duelo frente a Argentinos Juniors cuando el ex jugador del Real Madrid quiso evadir al futbolista Luciano Sánchez con un regate, pero al momento de mover uno de sus pies terminó por impactarlo en la pantorrilla del rival.

La acción dejó en evidencia que Sánchez tiene una fractura, por lo que el futbolista del Fluminense no pudo ocultar su dolor por la acción y salió expulsado, rompiendo en llanto.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, publicó el ex Real Madrid.