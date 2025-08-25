Futbol
María Fernanda Canseco se viste de Cañonera

La zaguera ya se encuentra entrenando con las moradas
Con la meta de mejorar el desempeño mostrado hasta el momento, Mazatlán FC dio a conocer la incorporación de la futbolista María Fernanda Canseco al plantel morado para disputar el resto del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Canseco, de 21 años, se desempeña como defensa y llega procedente del Club Pachuca, institución a la que perteneciódesde 2021.

En su paso por las Tuzas, formó parte del plantelque se coronó campeón en el Clausura 2024 con la categoría Sub 19, sumando experiencia y solidez a su trayectoria.

Hasta el momento, las Cañoneras suman un punto, luego de empatar en casa en su último encuentro en casa ante Club Puebla.

