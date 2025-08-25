$!María Fernanda Canseco se viste de Cañonera

Con la meta de mejorar el desempeño mostrado hasta el momento, Mazatlán FC dio a conocer la incorporación de la futbolista María Fernanda Canseco al plantel morado para disputar el resto del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Canseco, de 21 años, se desempeña como defensa y llega procedente del Club Pachuca, institución a la que perteneciódesde 2021.