Con el ánimo a tope con la anotación, ‘El Toro’ no cesó en sus intentos, y a 10 minutos del final acrecentó la ventaja gracias a un remate letal en el área de Adrián Hernández con la pierna derecha que no pudo atajar el arquero rival, y que casi sentenciaba la copa a los rojos.

No obstante, la Carpintería no se rindió, y al minuto 75’ encontró el tanto del descuento tras un cabezazo de Tawny Arroyo que se coló a las redes y dio esperanza a los ‘auriazules’; sin embargo, el tiempo se acabó y al final no alcanzó para más.

Por otro lado, la final de la categoría A se definió en una tanda de penales cardiaca que terminó 4-3 cuando el “Pato” Ramos convirtió el último tiro para darle el título a Federales FC sobre CMS Desarrollos. El encuentro había terminado 2-2 en el tiempo regular y en los tiempos extras no hubo mucho movimiento.

Roberto Zamora adelantó a CMS en el minuto 35 cuando salió avante de un mano a mano con el arquero rival, mientras que Federales igualó el marcador arrancando la segunda mitad. Federales le dio la vuelta al 53’ con un gol de Ernesto Sánchez, pero Gustavo ‘Chitara’ Macías igualó los cartones 2-2 con un cabezazo en el 63’.

