Marruecos Sub 17 impone récord en un Mundial FIFA con goleada 16-0 sobre Nueva Caledonia

El resultado superó el anterior récord de España 13-0 sobre Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de Egipto 1997. Sin embargo, la hazaña no fue suficiente para que Marruecos asegurara su clasificación directa: terminó tercero del Grupo B, por detrás de Japón y Portugal.

DOHA,._ La Selección Sub 17 de Marruecos escribió su nombre en la historia del futbol al vencer 16-0 a Nueva Caledonia en la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025 , registrando la mayor goleada en torneos FIFA de cualquier categoría y género.

El partido se desequilibró tras las expulsiones por roja directa de Typhan Dreuko (22’) y Jean Canehjmez (31’), que dejaron a Nueva Caledonia con nueve jugadores. En ese momento, Marruecos ya ganaba 3-0; los 13 goles restantes llegaron en la hora final del encuentro.

Los goles se repartieron entre varios jugadores. Dobletes de: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud. Un gol cada uno de: Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew.

El marcador refleja no solo la superioridad técnica de Marruecos, sino también el impacto de las expulsiones en un equipo ya superado. Aun así, el resultado quedará como un hito histórico en los libros de la FIFA.