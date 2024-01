Es aquí cuando Martín Anselmi habla de la dificultad de construir un equipo, en el que, dentro de su imaginación Juan Escobar partía como un elemento fundamental debido a sus cualidades y a su pasado exitoso con Cruz Azul

“Nosotros, como cualquier cuerpo técnico, lo primero que hacemos es analizar el plantel para ver con qué jugadores cuento. Cuando hicimos el análisis, Juan Escobar era el jugador perfecto para nuestro modelo de juego. Pero, para formar un equipo, te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer por el bien del equipo”.

Anselmi aseguró tener una diálogo abierto con los jugadores puesto que charlar de futbol es algo que le gusta hacer; sin embargo, no puede prometer a ninguno de sus elementos la titularidad durante todo el certamen.

“Si hay algo que nos encanta como cuerpo técnico es hablar de futbol con el jugador. El futbolista me puede dar todos los porqués porque me encanta hablar de futbol, (que) el jugador se sienta libre de hablar, pero tenemos que hacerlo en equipo porque no es mi idea, es nuestra idea, pero, yo no le puedo prometer a X jugador vas a ser titular todo el año porque el que compite con él deja de entrenar y necesito a los dos al máximo. Si los jugadores no están convencidos y no creen en lo que van a hacer, no me sirven”.