Mateo Chávez y AZ Alkmaar conquistan la Copa de Países Bajos

El AZ Alkmaar celebró en casa al imponerse 5-1 al NEC Nijmegen en la final de la Copa de los Países Bajos, logrando así su quinto título en este torneo. El triunfo estuvo marcado por el doblete de Sven Mijnans y los goles de Mees de Wit, Kees Smit y Troy Parrott, que sellaron una actuación dominante.

El defensa mexicano Mateo Chávez, quien milita en el AZ, no tuvo actividad en la final debido a una lesión sufrida en la Conference League tras una dura entrada de Vinicius Tobias del Shakhtar Donetsk, acción que no fue sancionada ni revisada por el VAR. Aun así, Chávez se convirtió en el primer mexicano en ganar un título en Europa en la temporada 2026, sumando además el primer trofeo de clubes en su carrera profesional.

En el terreno de juego, el AZ impuso condiciones desde el minuto 32 con el gol de De Wit. En la segunda mitad, Mijnans amplió la ventaja al 67’ y Peer Koopmeiners puso el 3-0 al 72’. El NEC descontó con un cabezazo de Koki Ogawa, pero el AZ respondió de inmediato con el tanto de Smit y cerró la goleada en tiempo agregado con Parrott.

Con este resultado, el AZ Alkmaar reafirma su lugar en la élite del futbol neerlandés y celebra un título que también marca un hito para el balompié mexicano gracias a la presencia de Chávez en el plantel.