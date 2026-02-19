$!Mauro Zaleta respalda a Mazatlán Femenil y destaca avance de jóvenes en el Clausura 2026

“Hay que felicitarlas. Han hecho un torneo bastante bueno y no ha sido fácil para ellas. El trabajo diario les está dando resultados”, expresó Zaleta este jueves.

El equipo femenino suma 12 puntos y recientemente igualó 0-0 frente a Tigres UANL Femenil , actual campeón del circuito, resultado que reafirma su crecimiento competitivo.

MAZATLÁN._ En medio del panorama incierto que rodea al club, el veracruzano Mauro Zaleta reconoció públicamente el desempeño de Mazatlán Femenil , que atraviesa uno de los torneos más sólidos de su historia en la Liga MX Femenil .

En el plano varonil, Mazatlán FC se convirtió en uno de los tres primeros clubes en cumplir con la regla de menores en el Clausura 2026, requisito que en torneos anteriores representó un reto para el equipo bajo las gestiones de Robert Dante Siboldi y Víctor Manuel Vucetich.

Zaleta subrayó la importancia de que los futbolistas juveniles aprovechen la oportunidad.

“Los que están sumando minutos deben entender que es una gran oportunidad en su vida. No sabemos qué pasará después, pero tienen que darlo todo y demostrar su nivel”, señaló el jugador surgido de la cantera de Cruz Azul.

El mediocampista también se refirió a la próxima incorporación del atacante ecuatoriano Billy Arce, quien se reportará en los próximos días para reforzar la competencia interna.

“El que llega es bienvenido. Aquí todos deben competir sanamente y hacer su mayor esfuerzo”, afirmó.

Los Cañoneros disputarán la Fecha 7 del Clausura 2026 este sábado a las 22:10 horas (tiempo de Sinaloa) ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un duelo clave para consolidar su recuperación en la tabla.