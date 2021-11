$!Maxi Rodríguez, verdugo de México en Mundial de Alemania 2006, se retira del futbol

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de futbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, explica en el video.

Maxi Rodríguez comenzó su carrera en las filas del Newell’s, sin embargo también trazó una sólida en el futbol europeo.