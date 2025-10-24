$!Mazatlán deja ir la campanada al igualar con América

MAZATLÁN._ Los equipos de Mazatlán FC y Águilas del América igualaron 2-2, en la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el estadio El Encanto. Escasos minutos separaron a los Cañoneros de haber sumado de a tres y dar la sorpresa contra América; sin embargo, nuevamente en la segunda parte le hizo falta cerrar el encuentro.







El siguiente compromiso de Mazatlán es el próximo 2 de noviembre en Querétaro ante Gallos Blancos y los de Coapa reciben el 1 de noviembre a León. Los de casa llegaron a 13 puntos y los azulcremas arribaron a 31 unidades. En la segunda parte las Águilas se volcaron con todo en busca de la igualada, haciendo las cinco modificaciones a las que tiene derecho.

Entraron al campo Rodrigo Aguirre, Jonathan Dos Santos, Israel Reyes, Christian Borja y Allan Saint-Maximin. Las llegadas empezaron a llegar por derecha por conducto de Kevin Álvarez y por izquierda a través de Brian Rodríguez, quien al 66’ sacó un tiro libre que se estrelló en el travesaño. Aguirre al menos tuvo un par muy importantes en el área chica, Reyes erró un cabezazo y nuevamente a Rodríguez se le presentó una clara, pero su remate terminó por salir desviado de la portería de Daniel Gutiérrez.

Los Cañoneros decidieron sufrir todo el segundo tiempo al meterse atrás en la búsqueda de preservar la ventaja. Pero prácticamente sobre el tiempo reglamentario, al minuto 89, vino un tiro libre que el uruguayo Brian Rodríguez libró la barrera y lo incrustó en el ángulo del vértice izquierdo de Daniel Gutiérrez.

Primer tiempo Sin haber tenido su mejor desempeño en los minutos iniciales, América se adelantó en el marcador apenas al minuto 9. La jugada inició por la banda izquierda, en la que el uruguayo Brian Rodríguez era el que más inquietaba a la zaga de casa. El sudamericano mandó un servicio raso a las afueras del área grande por el sector derecho, llegando Kevin Álvarez a tomar el balón que sin mucho acomodarse sacó un derechazo que se colgó en el ángulo del poste izquierdo del portero Daniel Gutiérrez. Los de Coapa buscaron controlar el balón en los siguientes minutos, luego de un once inicial con varias caras que regularmente no aparecen de inicio, pero que seguramente el director técnico André Jardine tuvo que echar mano por la regla de minutos del menor. Previo al tanto de la igualada quedó fuera de la cancha por lesión el mediocampista Alan Cervantes, tomando el control del balón los de casa y eso les ayudó a adelantar líneas. Al momento de regresar a la acción Cervantes se presentó con una jugada por derecha de Jesús “Primo” Hernández, quien filtró un balón al corazón del área a donde el ex americanista Bryan Colula cruzó el balón y lo envió al fondo de las redes ante la estirada de Luis Ángel Malagón al minuto 17.





Los de Coapa no se acomodaban en el campo y eso tenía inquieto a Jardine en el área técnica. Cuando parecía que los capitalinos dominaban los tiempos se presentó una jugada desafortunada, donde tras un rebote por el lado izquierdo, el balón quedó a la deriva en los linderos del área, tomando el balón Mauro Zaleta que de izquierda empalmó directo a la meta de Malagón, el cual no alcanzó a rechazar para el 2-1 al minuto 30.