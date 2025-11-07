Mazatlán en la mira: Atlante estaría negociando compra de la franquicia para volver a la Liga MX

MAZATLÁN._ El futuro del Mazatlán FC estaría en el aire. Reportan que el Atlante mantiene negociaciones avanzadas para adquirir la franquicia y regresar de inmediato a la Liga MX, lo que abriría la puerta a un nuevo cambio de sede en el futbol mexicano.

De concretarse la operación, el Atlante disputaría sus partidos en el Estadio Banorte, consolidando su regreso a la Primera División. El anuncio oficial podría darse en la junta de dueños de diciembre, según reportó el periodista Fernando Cevallos (Fox Sports).

Este escenario revive la polémica de 2020, cuando Grupo Salinas trasladó a Monarcas Morelia para convertirlo en Mazatlán FC, decisión que generó indignación entre la afición michoacana pero que dio vida a un proyecto deportivo en el puerto sinaloense.

Ahora, apenas cinco años después, Mazatlán podría enfrentar la misma situación: perder a su equipo en aras de un movimiento administrativo que favorece a otro club histórico.

Debate sobre identidad

El posible cambio ha desatado un debate sobre la identidad de los clubes y la justicia deportiva, cuestionando el impacto que estas decisiones tienen en la conexión con las ciudades y sus aficiones. Para Mazatlán, significaría el fin de un proyecto que buscaba consolidar al puerto como plaza futbolística de la Liga MX.