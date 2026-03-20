$!Mazatlán FC acaricia el triunfo, pero al final se le escapa ante Cruz Azul

MAZATLÁN._ Los Cañoneros pusieron en jaque a La Máquina y su racha de juegos sin perder, sin embargo, se les esfumó la oportunidad. Mazatlán FC y Cruz Azul empataron 1-1, en la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el estadio El Encanto.

Mazatlán llegó a 11 unidades y La Máquina a 27 puntos. El siguiente partido de los locales es el próximo 3 de abril de visita en el estadio Victoria frente a Rayos del Necaxa. Los primeros minutos del juego se tornaron en la disputa del medio campo. Tanto los de casa como la visita buscaron tomar el control del balón para ir tratando de crear más aproximaciones.







Tras un cerrado duelo sin oportunidades vino la primera de peligro de los Cañoneros al minuto 5 con un tiro libre de Mauro Zaleta que pasó cerca de la base del poste derecho de Kevin Mier, quien regresó a la titularidad de los capitalinos. El director técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón, le movió a su alineación titular con algunas modificaciones pensando en lo que se les vendrá en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Al minuto 17 se le presentó a Cruz Azul una opción con un zurdazo dentro del área de Andrés Montaño que Ricardo Rodríguez rechazó de su meta. Los siguientes minutos transcurrieron con poca claridad en las diferentes porterías. Al 42’ Jeremy Rodríguez filtró un balón al área al uruguayo Gabriel Fernández quien desaprovechó con un impacto que pasó por encima del larguero de Rodríguez.







Sobre el tiempo agregado los cementeros siguieron con la presión en el último tercio del campo, llegando una posibilidad importante para Fernández, quien sacó al portero Rodríguez, pero se quedó sin ángulo y su disparo quedó por la zona de afuera de las redes. La apertura del marcador llegó prácticamente luego de la reanudación del medio tiempo. Apenas transcurría el minuto 2 de la segunda parte y llegó el 1-0 a favor de los Cañoneros, cuando Luiz “Dudu” Teodora recibió un servicio sobre la línea final por derecha, bajando el balón y sacando fuerte derechazo que Mier contuvo, pero el balón quedó a la deriva, arribando Josué Ovalle para de cabeza mandarlo al fondo.

Mazatlán soportó el resto del juego metido atrás bien ordenado los embates de La Máquina tanto por Nicolás Ibáñez, Fernández, José Paradela y Agustín Palavecino. Con todo y la presión incesante, los locales en los contragolpes tuvieron en dos ocasiones el 2-0 a través de Ovalle y Sebastián Santos.







La zaga mazatleca no aguantó más y al 86’ se dio el empate con una jugada individual del “Toro” Fernández que cruzó de zurda para poner el esférico lejos de la estirada de Ricardo Rodríguez.