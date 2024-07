No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Este sábado, el conjunto de Mazatlán FC comenzará un nuevo andar en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX cuando visite a Cruz Azul en duelo de la jornada 1 a disputarse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, a las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa.

Después presentar a sus tres nuevos refuerzos el miércoles pasado, los Cañoneros vuelven a la actividad futbolística desde que fueron eliminados en fase regular el torneo pasado, y lo hacen con un nuevo timonel en el barco; se trata del experimentado Víctor Manuel Vucetich, quien buscará brindarle sus mejores momento al cuadro Morado con una estructura balanceada y un juego compacto.