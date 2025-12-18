Mazatlán FC confirma la salida de Bryan Colula; el lateral es nuevo refuerzo de León para el Clausura 2026

MAZATLÁN._ Mazatlán FC confirmó que Bryan Colula concluyó su etapa como jugador del club, cerrando un ciclo que inició en el Apertura 2021 y en el que se consolidó como uno de los futbolistas con más partidos disputados en la historia del equipo morado.
En su comunicado, la institución destacó la entrega del lateral derecho.
Agradecemos el profesionalismo que mostró en cada entrenamiento y en cada partido y le deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos”.
Antes del anuncio de Mazatlán, el Club León presentó a Colula como su nuevo refuerzo mediante un video en redes sociales. La Fiera suma así a un jugador con experiencia en Liga MX y regularidad comprobada.
Una trayectoria construida entre Liga MX y Expansión
Formado en las fuerzas básicas del América, Colula debutó profesionalmente en 2016 con Venados FC en la Liga de Expansión MX. También jugó en esa categoría con Alebrijes de Oaxaca y Zacatepec.
En la Liga MX ha defendido los colores de Necaxa —con el que ganó la Copa MX en 2018—, Xolos de Tijuana y América, antes de llegar a Mazatlán en 2021.
Su último torneo con los Cañoneros
Durante el Apertura 2025, Colula disputó mil 250 minutos en 16 partidos y marcó dos goles, reafirmando su rol como pieza clave en el esquema del equipo.
Ahora, con su llegada a León, el lateral buscará aportar su experiencia y competir por un lugar estelar en el Clausura 2026.