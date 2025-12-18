Mazatlán FC confirma la salida de Bryan Colula; el lateral es nuevo refuerzo de León para el Clausura 2026

MAZATLÁN._ Mazatlán FC confirmó que Bryan Colula concluyó su etapa como jugador del club, cerrando un ciclo que inició en el Apertura 2021 y en el que se consolidó como uno de los futbolistas con más partidos disputados en la historia del equipo morado.

En su comunicado, la institución destacó la entrega del lateral derecho.

Agradecemos el profesionalismo que mostró en cada entrenamiento y en cada partido y le deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos”.

Antes del anuncio de Mazatlán, el Club León presentó a Colula como su nuevo refuerzo mediante un video en redes sociales. La Fiera suma así a un jugador con experiencia en Liga MX y regularidad comprobada.