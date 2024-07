El equipo de Víctor de Manuel Vucetich cosecha apenas un punto de 12 posibles en el Apertura 2024 del futbol mexicano, sin embargo, la Leagues Cup será un nuevo parteaguas para que los Cañoneros puedan levantar la cabeza y realizar un buen papel como lo hicieron el año pasado; un hecho que destacó el veteranos entrenador este viernes en la rueda de prensa previa.

“Este partido que tenemos contra New England Revolution es fundamental para nosotros y trascendente para seguir avanzando a la siguiente fase. El torneo pasado el Mazatlán fue el primer equipo mexicano que logró avanzar a la siguiente ronda, así que tenemos que seguir con esa actitud y esas ganas de emular lo que se hizo el año pasado”, expresó.

Vucetich también señaló que deben seguirse los objetivos trazados para trascender como equipo, y aunque no han tenido el mejor arranque este semestre, esperan que el funcionamiento siga trabajando para llegar a tope. Además, destacó que el futbol de la MLS ha crecido mucho en comparación en los últimos años, algo que su propia selección está demostrando en torneos de la zona.

“Creo que los objetivos para nosotros están muy firmes en el sentido de lo que se ha hecho y hacia dónde tenemos que ir; se ha venido planificando todo de forma coordinada y positiva. El inicio no ha sido el que hubiéramos querido dentro de los puntos, pero en lo deportivo ha sido un buen arranque porque ha habido un buen funcionamiento del equipo, así que queremos dar el resultado que la afición está pidiendo, así como la directiva”, dijo Vucetich.

“Sin duda alguna que las distancias se han acortado, lo he visto a través de los años, de la competencia de la Concacaf que me ha tocado estar participando, y ahora que es mi primera experiencia he visto y he evaluado lo que son los equipos estadounidenses, incluso la propia selección está muy bien, nos han venido superando en los últimos años y estos habla de su crecimiento”, declaró.

El entrenador también anunció que el defensor ecuatoriano William Vargas ya hizo estudios médicos en Mazatlán para incorporarse al club, señalando que arribará a Boston este mismo viernes y medirán su rendimiento para ver si será elegible para disputar el partido la tarde del sábado en Massachusetts.

COMPROMETIDO CON LA INSTITUCIÓN

Por su parte, el delantero Luis Amarilla se dijo contento por llegar a los 40 partidos con Mazatlán FC y poder colaborar con goles hasta ahora, además de exponer sus ganas de mejorar lo hecho hasta ahora, pues saben que las victorias tienen que ser prioridades a partir de este torneo.

“Es un orgullo poder presentar a esta institución, sabiendo obviamente que lleva pocos años en la liga, y cumplir 40 partidos con ellos sumando a la expectativa que uno lleva jugando desde el primer partido y que pase tanto tiempo, pues hace que se sienta uno orgulloso claramente de permanecer y estar en la institución.

“Primeramente es seguir con esa actitud, con esas ganas de lograr lo que se hizo el año pasado. Obviamente el torneo arrancó recién en la liga sabiendo que hubo un cambio en el cuerpo técnico, pero nosotros somos conscientes que necesitamos ganar y este es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos un buen equipo y un cuerpo técnico experimentado que nos aportará muchísimo”, puntualizó.