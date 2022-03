MAZATLÁN._ Un panorama bastante complicado es el que se le presenta al Mazatlán FC para lo que resta de este Clausura 2022 , torneo en el cual no han podido obtener los resultados que se tenían planteados en sus inicios.

De tal manera que Mazatlán optó por poner al frente del conjunto cañonero de manera interina a Christian Ramírez, el cual llegó a dirigir en el 2020 a los equipos juveniles de esta institución.

Sin embargo, el panorama del equipo mayor no dista mucho del que tienen los equipos de categorías Sub 18 y Sub 20 del Mazatlán FC, los cuales también han tenido un arranque tropezado en este Clausura 2022.

Por lo cual, Ramírez buscará hacer un mejor trabajo con el equipo mayor en lo que esté a cargo del mismo, pues Mazatlán aún deberá de cerrar la temporada con nueve encuentros por delante donde se estarán disputando 27 puntos, de los cuales deberán de sumar el mayor número posible.