Sin tiempo para mirar atrás ni lamentarse, el conjunto de Mazatlán FC se jugará la vida en la Leagues Cup 2024 este miércoles cuando enfrente a Nashville SC en su segundo partido de grupo, buscando a como de lugar la victoria que le permita acceder a una segunda ronda del torneo internacional.

Tras perder 1-0 con New England Revolutions el sábado pasado, los Cañoneros no tendrán más oportunidades si no quieren decir adiós a la Leagues Cup, un torneo donde ya jugaron la siguiente ronda el año pasado, por lo que será clave vencer al actual subcampeón para cortar su mala racha en la temporada.