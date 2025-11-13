$!Mazatlán FC Sub 15 remonta y toma ventaja en la Liguilla del Apertura 2025

MAZATLÁN._ La categoría Sub 15 de Mazatlán FC inició con paso firme su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al imponerse 2-1 a su similar de Toluca FC en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El equipo dirigido por José Morales remontó el marcador adverso que enfrentó desde el minuto 3’, tras la anotación de Fernando Ruiz por parte del conjunto mexiquense.