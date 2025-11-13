$!Mazatlán FC Sub 15 remonta y toma ventaja en la Liguilla del Apertura 2025

MAZATLÁN._ La categoría Sub 15 de Mazatlán FC inició con paso firme su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al imponerse 2-1 a su similar de Toluca FC en la Unidad Deportiva Benito Juárez.
El equipo dirigido por José Morales remontó el marcador adverso que enfrentó desde el minuto 3’, tras la anotación de Fernando Ruiz por parte del conjunto mexiquense.
Sin embargo, la reacción cañonera no tardó en llegar gracias a los goles de Jonathan Silvas al 11’ y Ángel Aguilar al 48’, tantos que sellaron la voltereta y la ventaja para el equipo morado.
La escuadra porteña mostró carácter, orden y determinación para sobreponerse al temprano gol en contra y manejar el ritmo del encuentro hasta el silbatazo final.
Con este resultado, Mazatlán FC viajará a Metepec para disputar el partido de vuelta el próximo domingo 16 de noviembre, donde buscará concretar su pase a las semifinales del certamen.