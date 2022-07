MAZATLÁN._ Mientras se define el fichaje o no de Giovani dos Santos, Mazatlán FC ya tendría amarrado a su próximo refuerzo para el Apertura 2022 .

Josué Colmán se decidió fichar por los Cañoneros por el proyecto deportivo y la posibilidad de sumar la mayor cantidad de minutos posibles, con la intención de consolidar su carrera en el futbol mexicano, de acuerdo al diario AM.

A nivel selecciones, tras estar en las categorías Sub 17 y Sub 20, donde incluso disputó la Copa Mundial de Futbol Sub 17 de 2015, el pasado 24 de marzo debutó con la Selección Mayor de Paraguay en un encuentro ante Ecuador.