$!Mazatlán FC visita a Pumas en busca de romper dominio universitario

Mazatlán FC afrontará un complicado compromiso este domingo 12 de abril cuando visite a Pumas UNAM en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas del centro de México (11:00 horas de Sinaloa), en lo que será la duodécima ocasión en que ambos equipos se enfrenten, y la sexta visita de los mazatlecos a Ciudad Universitaria.

El historial reciente favorece ampliamente a los universitarios. En los últimos cinco enfrentamientos, Pumas suma cuatro victorias y un empate, incluyendo el más reciente duelo del Apertura 2025, donde se impusieron con autoridad 4-1. Mazatlán llega a este compromiso tras caer 2-1 ante Necaxa, resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y ocho derrotas. Por su parte, Pumas rescató un empate 2-2 frente a Toluca y se ubica en la quinta posición con 24 unidades. La falta de contundencia y las desatenciones defensivas han mermado el proyecto del equipo de Sergio Bueno, que llega a este compromiso con la fuerte presión de romper una racha negativa ante un rival que históricamente ejerce un claro dominio sobre ellos.