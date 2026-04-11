$!Mazatlán FC visita a Pumas en busca de romper dominio universitario

Mazatlán FC afrontará un complicado compromiso este domingo 12 de abril cuando visite a Pumas UNAM en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas del centro de México (11:00 horas de Sinaloa), en lo que será la duodécima ocasión en que ambos equipos se enfrenten, y la sexta visita de los mazatlecos a Ciudad Universitaria.
El historial reciente favorece ampliamente a los universitarios. En los últimos cinco enfrentamientos, Pumas suma cuatro victorias y un empate, incluyendo el más reciente duelo del Apertura 2025, donde se impusieron con autoridad 4-1.
Mazatlán llega a este compromiso tras caer 2-1 ante Necaxa, resultado que lo mantiene en la parte baja de la tabla con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y ocho derrotas. Por su parte, Pumas rescató un empate 2-2 frente a Toluca y se ubica en la quinta posición con 24 unidades.
La falta de contundencia y las desatenciones defensivas han mermado el proyecto del equipo de Sergio Bueno, que llega a este compromiso con la fuerte presión de romper una racha negativa ante un rival que históricamente ejerce un claro dominio sobre ellos.
El contexto obliga a ambos equipos a buscar un mejor resultado, especialmente a los Cañoneros, que necesitan sumar para mantenerse con aspiraciones en el cierre del torneo, mientras que los universitarios intentarán consolidarse en zona de liguilla.
El partido contará con un cuerpo arbitral encabezado por Katia Itzel García, acompañada por Jonathan Maximiliano Gómez y Mauricio Nieto como asistentes, además de Orlando Delgadillo Franco como cuarto árbitro.
Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Mazatlán de la J14 - Liga MX
El encuentro dominical promete intensidad desde el silbatazo inicial, con unos locales volcados al frente y una visita buscando dar la sorpresa al contragolpe.
Fecha y hora: Domingo 12 de abril, 12:00 horas (11:00 de Sinaloa)
Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México
Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas