$!Mazatlán FC vuelve a la acción de la liga este viernes al recibir a Pumas

MAZATLÁN._ Tras la pausa de casi dos semanas por la Fecha FIFA, Mazatlán FC y la Liga MX regresan a la actividad cuando este viernes 12 de septiembre reciba en casa a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la fecha 8 del torneo Apertura 2025. La cita en el estadio El Encanto este viernes será a las 20.00 horas.

Mazatlán necesita de sumar y hacerlo de a tres porque se ha estado rezagando en las últimas jornadas al encontrarse en el lugar 12 de la tabla general del Apertura con una cosecha de apenas 6 puntos. Los Cañoneros no han podido ganar desde hace tres fechas, la última ocasión fue el 9 de agosto en la fecha 4, recibiendo a Xolos de Tijuana. Tras ese resultado vino un revés con Rayados de Monterrey de visita, empate en casa contra Tigres y el pasado 29 de agosto cayendo en la frontera frente a Bravos de Juárez. Este receso debió de haber sido útil para el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi para ajustar ciertos detalles.