$!Mazatlán FC vuelve a la acción de la liga este viernes al recibir a Pumas

MAZATLÁN._ Tras la pausa de casi dos semanas por la Fecha FIFA, Mazatlán FC y la Liga MX regresan a la actividad cuando este viernes 12 de septiembre reciba en casa a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la fecha 8 del torneo Apertura 2025.
La cita en el estadio El Encanto este viernes será a las 20.00 horas.
Mazatlán necesita de sumar y hacerlo de a tres porque se ha estado rezagando en las últimas jornadas al encontrarse en el lugar 12 de la tabla general del Apertura con una cosecha de apenas 6 puntos.
Los Cañoneros no han podido ganar desde hace tres fechas, la última ocasión fue el 9 de agosto en la fecha 4, recibiendo a Xolos de Tijuana. Tras ese resultado vino un revés con Rayados de Monterrey de visita, empate en casa contra Tigres y el pasado 29 de agosto cayendo en la frontera frente a Bravos de Juárez.
Este receso debió de haber sido útil para el director técnico uruguayo Robert Dante Siboldi para ajustar ciertos detalles.
Es importante este partido para los de casa para poder volver a la senda del triunfo, luego que será estancia en casa hasta la siguiente semana tras recibir en la próxima jornada a Rojinegros del Atlas.
Los universitarios llegan al puerto en el sitio 10 con 9 unidades y con una inercia de cinco partidos en fila sin derrota. Su anterior encuentro fue victoria 1-0 sobre Atlas.
El silbante central del cotejo será Adonai Escobedo.