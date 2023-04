San Luis en este Clausura 2023 es el lugar 15 de la tabla con 12 puntos y queriendo ascender a lugares de repechaje.

Mazatlán ya no tiene margen de maniobra, no le queda más que sumar todo lo que se pueda en gira y en casa no dejar ir puntos si es que quiere evitar una de las multas.

Los dirigidos por Rubén Omar Romano vienen de perder en casa ante León 2-1, en duelo pendiente de la fecha 1, en tanto que los potosinos cayeron por la mínima 1-0 contra Cruz Azul.